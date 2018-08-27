На технофестивале #ДорогаВШколу юные тюменцы повторили правила дорожного движения

25 августа на несколько часов Центральная площадь превратилась в яркую праздничную площадку. Мастер-классы по фигурному вождению велосипеда, оказанию первой помощи при ДТП, экзамены по ПДД, викторина "Безопасный Интернет", картинги, показательные выступления ГИБДД и многое другое привлекали больших и маленьких горожан.

Начальник УМВД России по Тюменской области генерал-майор полиции Юрий Алтынов поблагодарил всех участников фестиваля, цель которого - обратить внимание жителей Тюмени соблюдать правила дорожного движения, вести себя правильно на дорожных переходах и всегда быть максимально внимательными и пешеходам, и водителям.

Участников фестиваля приветствовал временно исполняющий полномочия главы администрации города Тюмени Руслан Кухарук.

"На Центральной площади города выступят лучшие юные спортсмены, пройдут уроки безопасности и различные конкурсы… Для кого-то из вас эти старты откроют дорогу в большой спорт, кто-то останется спортсменом-любителем и посвятит себя учебе, работе, научной деятельности. Но в любом случае спортивная закалка и знание ПДД всегда будут помогать вам в жизни. Все мы взрослые прекрасно понимаем, что лучший учитель для ребенка это его родитель, который каждый день соблюдает правила безопасности. Перед началом учебного года стоит проверить себя на знание правил дорожного движения и еще раз рассказать ребенку. Уверен, что фестиваль подарит много незабываемых моментов , положительных эмоций", - сказал Кухарук.

После торжественной церемонии открытия началась основная программа: выступления картингистов, байкеров и инспекторов ДПС, спортсменов стрит-воркаута. Украшением фестиваля стала выставка ретро-автомобилей, спортивных, современных.

Сотрудники ГИБДД вручали всем юным участникам мероприятия световозвращатели, шары с логотипом фестиваля, значки и памятки. На протяжении всего дня на сцене шла праздничная программа.

Организаторами фестиваля выступили федеральный проект "Крепкая семья", Госавтоинспекция Тюменской области и Тюменская региональная федерация автоспорта.