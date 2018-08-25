В Тюмени анализируют развитие медицинского туризма

В Тюменской области проводят исследование медицинского туризма в регионе. Высказать свое мнение может любой желающий.

Есть три способа поучаствовать в исследовании: в фокус-группе, по телефону либо с помощью онлайн-анкетирования. Чтобы принять участие в опросе, необходимо зарегистрироваться. Исследовательская группа обработает анкету в течение дня и предложит каждому заявившемуся форму участия, соответствующую выборке каждого формата исследования. Фокус-группа и телефонный опрос займет не больше 1 часа, в анкетирование смогут пройти жители других регионов России и стран мира, пишет "Мегатюмень".

"Мы используем уникальную исследовательскую технологию, на основании которой был разработан туристический бренд Тюменской области Visit Tyumen. Благодаря ей удастся задействовать в опросах представителей разных категорий: получателей медицинских услуг, врачей и маркетологов", - отметила куратор исследовательского проекта Ольга Петрушина.

В Тюменском регионе медицинскую помощь оказывают по 20 профилям высокотехнологичной медицины из 21 существующего в России. Врачи Тюменской области обладают передовым, часто уникальном опытом. Например, в Федеральном центре нейрохирургии в тюмени работает главврач, который входит в топ-100 нейрохирургов мира международной академии нейрохирургии, - профессор Альберт Суфианов.

Исследование медицинского туризма нацелено на то, чтобы обеспечить доступность лечебного опыта и передовых технологий региона для жителей других городов и стран, а также проинформировать россиян о возможностях тюменского здравоохранения.