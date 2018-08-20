Кейтеринг в Тюмени: центр "Семья" помогает организовать праздники и мероприятия

Организовать семейные и корпоративные праздники в Тюмени помогаетрегиональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья". Профессиональный кейтеринг – это современный и удобный способ организации питания на любом мероприятии.

Услуга кейтеринга от центра "Семья" включает все нюансы, связанные с организацией праздничного стола. Работа с клиентом начинается с разработки индивидуального меню. Соблюдение технологий приготовления блюд и хранения продуктов гарантирует превосходное качество угощений.

Обратившись в центр "Семья", заказчикам не придется беспокоиться и о сервировке. Изящная посуда, праздничное оформление, высокий уровень сервиса – все это обеспечат профессионалы.

Выездной кейтеринг удобен при организации любых праздников: свадеб, дней рождения, корпоративных мероприятий, фуршетов и кофе-брейков. Специалисты выезжают в любое удобное для заказчика место, в том числе на природу.

Получить подробную информацию об услуге можно по телефону 8-919-940-75-64 (Наталья Михайловна) или в группе "ВКонтакте".