В летние каникулы тюменские школьники делают добро

Школьники из Тюменской области активно участвуют в конкурсе "Добро не уходит на каникулы", приуроченного к проведению Года добровольца в России. В рамках проекта дети добавляют в свой летний отдых добрые поступки.

Конкурс стартовал с 1 июня, его участники совершили уже более 11 тысяч добрых поступков, среди них – десятки школьников Тюменской области. Они помогают в приютах для животных и участвуют в субботниках, занимаются с детьми младшего возраста, оказывают поддержку пожилым людям и многое другое. Все задания участников публикуются под хэштегами #ЛетоСПользой и #ГодДобра



Так, по итогам задания от актрисы Анны Хилькевич школьник из поселка Прииртышский Тобольского района выиграл героскутер. Задание заключалось в том, чтобы сделать подарок для своих друзей и близких. Ученик 4 класса Прииртышской средней образовательной школы Тюменского района Арсений Новоселов создал 20 подарков, которые вручил своим близким в поселке и разослал родным по почте. Помогала школьнику его мама, которую сам Арсений называет лучшим другом.

Конкурс продлится до 27 августа. Присоединиться могут все желающие школьники, подведение итогов проходит каждую неделю. Самые активные получают ценные призы и подарки, пишет "АиФ в Западной Сибири".

Для участия необходимо выполнять задания, опубликованные в группе "Вконтакте": https://vk.com/letodobra. В ближайшие недели участников ждут задания, связанные с поддержкой пожилых людей и помощью в родной школе. Итоги конкурса будут подведены на большом финальном шоу в сентябре этого года.