В Тюмени судебные приставы проводят рейды перед Днем знаниий

В преддверии 1 сентября сотрудники УФССП по Тюменской области организовали рейдовые мероприятия в целях взыскания алиментных платежей с должников.

Так, долги перед детьми после принятых судебными приставами мер поспешил погасить 46-летний житель Тюмени. Мужчина позабыл о ребенке от первого брака, а после ухода из новой семьи оставил без помощи второго.

Судебные приставы ограничили тюменца в праве выезда за пределы страны и наложили запрет на регистрационные действия с имуществом. В ходе рейдовых мероприятий они арестовали принадлежавший мужчине автомобиль Infiniti, после чего автомобиль был изъят. Вскоре долг в 70 тысяч рублей в пользу одного ребенка был оплачен в полном объеме, а вторая семья, которой мужчина должен 700 тысяч рублей, отозвала исполнительный документ — должник передал ребенку квартиру в счет погашения задолженности.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Тюменской области, в ближайшее время еще двое юных тюменцев получат помощь от отцов. В ходе рейдов были арестованы иномарки алиментщиков. В течение десяти дней они могут погасить задолженности, иначе автомобили выставят на торги, а вырученные с продажи деньги перечислят взыскателям для подготовки детей к учебному году.