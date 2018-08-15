Тюменца наградили за спасение тонущего ребенка

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Житель Тюмени Денис Осипов был награжден медалью МЧС России "За спасение погибавших на водах" за мужество, проявленное при спасении человеческой жизни.

1 августа на набережной в районе Лесобазы мужчина, гулявший там с семьей, спас попавшего в беду ребенка. Четырехлетний мальчик вместе с братом и сестрой забрались на плиты, которые частично лежали в воде, в итоге ребенок не удержался, скатился и начал тонуть. Дети начали громко звать на помощь прохожих. Денис Осипов тут же бросился в воду на подмогу. К тому моменту ребенка уже не было видно, сориентироваться помогла рябь на воде в паре метров от берега.

"Я нырнул и достал его из-под воды, потом вынес на берег. Мальчик не подавал признаков жизни, и я немедленно начал делать реанимационные мероприятия, искусственное дыхание и массаж сердца. Через несколько секунд мальчик начал приходить в себя, но периодически терял сознание", — вспоминает Денис.

Прибывшие на место медики после осмотра ребенка отметили, что мужчина всё выполнил правильно. Как оказалось, реанимационным мероприятиям Денис Осипов обучился на работе — на объекте нефтепромышленной отрасли сотрудников обязательно учат оказывать первую помощь.