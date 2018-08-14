Выставка-инсталляция про мигрантов пройдет в "Космосе"

Премьерный показ выставки-инсталляции HOMELAND | HOSTLAND состоится в молодежном театральном центре "Космос" в Тюмени 20 августа. Она будет посвящена мигрантам, человечности и толерантности.

На одном сеансе одновременно смогут находиться только девять человек. Они зайдут в кабинки, в которых — плееры с записанными историями мигрантов, которые живут в Тюмени. Также в кабинках будут фото и личные предметы героев. Все посетители смогут послушать честные истории жителей Тюмени, которые переехали в этот город из других стран, а после — оставить свой отзыв, из которых будет смонтирован документальный фильм. Его вместе с читкой пьесы Ульяны Гицаревой "Хач" авторы проекта покажут на закрытии выставки в конце сентября.

"У каждого героя выставки HOMELAND | HOSTLAND своя история: у кого-то счастливая, у кого-то драматичная. И каждая заслуживает того, чтобы быть услышанной. Из рассказов своих друзей я поняла, насколько это сложно — переехать в другую страну и найти в ней свой дом. Я сама внутренний мигрант — переехала в Тюмень из Тобольска, и понимаю, что граница между родиной и принимающей стороной условна. Поэтому и нет разницы между местными и приезжими. Мы все люди и заслуживаем уважительного отношения. Этому и посвящена выставка", — рассказывает ее автор, режиссер театра "Ремарка" Юлия Вологжанина.

Проект будет работать до 20 сентября. Билеты и расписание здесь.