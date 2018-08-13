Грибникам напоминают, как вести себя в лесу

С наступлением сезона сбора грибов и ягод сотрудники МЧС решили напомнить тюменцам о правилах безопасного поведения в лесу.

В первую очередь, прежде чем отправиться в лес, сообщите родственникам, куда, в какой район и на сколько вы идете. Знайте приблизительный маршрут своего похода в лес. Наденьте яркую одежду, но не зеленую, которая подойдет для любых погодных условий. Возьмите с собой достаточным количеством воды, спичек и приспособлений для защиты своей жизни, сотовый телефон. Помните, заблудиться можно даже в хорошо знакомом вам лесу.

Если вы всё же заблудились, сохраняйте спокойствие и избегайте паники. Вспоминайте, как добраться до того места, откуда начинается знакомый путь, где именно вы могли повернуть в неверную сторону, вспомните последнюю примету на знакомом отрезке пути и постарайтесь отследить к ней дорогу.

Если сделать этого не удалось, попробуйте вспомнить знакомые ориентиры: железная дорога, водоем, шоссе. Прислушайтесь, нет ли звуков проезжающих машин, если есть, идите на этот звук — вы выйдите к трассе. Следует также держаться берега реки, если вы услышали шум воды, двигайтесь по направлению к ней.

Берегите и экономно расходуйте воду, она важнее для вашего выживания, нежели пища. Не ищете встреч с животными, а если вы случайно наткнетесь на них, дайте им возможность уйти. В качестве защиты используйте огонь или шум: крик, свист, громкий стук палкой о дерево.