Жители Ямала выбирают тюменские санатории

Жители Ямала имеют возможность отдыхать и лечиться на юге Тюменской области в рамках программ, поддерживаемых правительствами двух регионов.

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, в тюменском центре "Красная гвоздика" проходит ежегодный фестиваль молодых семей ЯНАО. Профильную смену организует департамент молодёжной политики и туризма Ямало-Ненецкого автономного округа. На каждый фестиваль приезжают около 200 взрослых и детей. На протяжении 18 дней они получают широкий спектр лечебных и оздоровительных медицинских процедур.

В "Красной гвоздике" также проходит и реабилитационное лечение инвалидов с заболеваниями системы кровообращения, нервной и эндокринной систем, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания и пищеварения по санаторно-курортным путевкам, предоставляемым Фондом социального страхования. В этом году 78 пациентов с севера уже прошли лечение, ожидается ее 130 ямальцев.

В рамках государственной программы "Сотрудничество" департамент социального развития Тюменской области организует реабилитацию ямальцев и в "Центре медицинской и социальной реабилитации "Пышма". В программе участвуют инвалиды по зрению, дети с речевой патологией, дети-инвалиды по зрению, после кохлеарной имплантации и слухопротезирования. Путевки для этих пациентов, а также сопровождающих их лиц предоставляются бесплатно, также возмещается и проезд в обе стороны. Ежегодно в центре "Пышма" реабилитацию по этой программе проходят около 440 ямальских детей и взрослых.