Спрос на тюменские санатории за год вырос более чем на 20%

За 2023 год в санаториях Тюменской области отдохнули 160 тысяч человек - на 22% больше, чем в 2022-м, а всего в российских санаториях отдохнули почти 7 миллионов человек, сообщает ТурСтат со ссылкой на портал бронирования Санатории-России.рф.

В топ-10 российских регионов по числу отдохнувших в санаторно-курортных учреждениях в 2023 году вошли Краснодарский край (1 млн 282 тыс.), Ставропольский край (826 тыс.), Крым (503 тыс.), Московская область (353 тыс.), Башкортостан (243 тыс.), Алтайский край (204 тыс.), Татарстан (189 тыс.), Челябинская область (177 тыс.), Тюменская область (160 тыс.) и Пермский край (151 тыс.).

Самый высокий рост числа отдыхающих в санаториях в прошлом году отмечен в Ставрополье и в Тюменской области. Наибольший интерес вызвали путевки со средней стоимостью от 2 до 2,5 тыс. рублей в сутки. Большинство спроса пришлось на здравницы для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта и кардиологии.

Среди самых востребованных санаториев Тюменской области можно выделить санатории "Ласточка", "Сибирь" и "Красная гвоздика", знаменитые термальными бассейнами, комфортными номерами и широким спектром оздоровительных процедур и сервисных услуг.

По словам члена Правления Национальной курортной ассоциации Евгения Терентьева, мода на санаторный отдых пришла всерьез и надолго, хотя большинство здравниц оказались к этому не готовы. Поэтому необходима государственная программа по строительству новых и реновации существующих санаториев.