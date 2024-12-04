Тюменская область лидирует в УрФО по числу отдыхающих в санториях

Свыше 42 тысяч человек отдохнули в санаториях Тюменской области летом 2024 года, по этому показателю регион входит в топ-10 по России и занимает первое место среди субъектов Уральского федерального округа. Это подтверждается результатами исследования портала бронирования Санатории-России.рф.

Летний сезон 2024 года стал настоящим прорывом для санаториев. Спрос на путевки достиг рекордных уровней. Максимальными стали и показатели по количеству гостей и валовому доходу санаториев.

В санаториях Тюменской области за лето отдохнули 42,1 тысяч человек, что на 4% больше, чем летом 2023 года, средняя стоимость путевки в санаторий составила 48 тысяч рублей. Валовый доход тюменских санаториев за лето составил 2 млрд 20 млн рублей.

Санаториии Уральского федерального округа летом этого года приняли 137 тысяч отдыхающих, которые потратили на путевки в среднем 32 тысячи рублей. В целом по стране летних отдых в санаториях провели 2,2 млн человек.

По словам члена Правления Национальной Курортной ассоциации Евгения Терентьева, уже в середине лета начали поступать бронирования на летние заезды 2025 года, что говорит о растущем доверии туристов к санаторному отдыху.