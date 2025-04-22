Более 500 тюменцев с начала 2025 года получили льготные путевки на санаторно-курортное лечение

Отделение Социального фонда России по Тюменской области обеспечивает граждан льготных категорий бесплатным санаторно-курортным лечением, а также проездом к месту лечения и обратно. С начала 2025 года путевки были предоставлены 500 жителям региона, среди которых 58 путёвок предназначены для детей с инвалидностью и их сопровождающих. Проезд к месту лечения и обратно как для граждан льготной категории, так и для их сопровождающих, также является бесплатным.



Право на такую государственную поддержку имеют федеральные льготники:

Люди с инвалидностью (в том числе дети);

Инвалиды войны;

Участники Великой Отечественной войны;

Ветераны боевых действий;

Граждане, награждённые знаками "Жителю блокадного Ленинграда" или "Житель осаждённого Севастополя", "Житель осажденного Сталинграда";

Члены семей погибших инвалидов войны и участников боевых действий;

Жертвы Чернобыльской катастрофы и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и т.д.

Путёвки, предоставляемые Отделением СФР по Тюменской области, выдаются гражданам в соответствии с профилем их заболевания и только при наличии медицинских показаний. Длительность санаторно-курортного лечения в рамках набора социальных услуг составляет 18 дней, для детей с инвалидностью и сопровождающих их лиц – 21 день, а для инвалидов с заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга – от 24 до 42 дней.

Чтобы получить путевку на санаторно-курортное лечение, гражданин должен быть включен в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи. Кроме того, он должен получать набор социальных услуг в части предоставления санаторно-курортного лечения в натуральном виде. При наличии медицинских показаний он может получить путевку в санаторий. Для этого ему необходимо в поликлинике у лечащего врача оформить справку по форме 070/у о медицинских показаниях на санаторно-курортное лечение, а затем обратиться с заявлением в Отделение СФР по Тюменской области.

Управляющий Отделением Социального фонда России по Тюменской области Виталий Левенков:

Выехать можно в санатории, расположенные на территории Тюменской, Свердловской, Омской, Оренбургской областей и Республики Крым. Для получения путевки жителям региона необходимо подать заявление, сделать это можно в личном кабинете на портале госуслуг, в клиентской службе регионального Отделения СФР или в МФЦ.

Все заявления льготников, обратившихся за санаторно-курортным лечением в Отделение СФР по Тюменской области, вносятся в электронный реестр, который обновляется еженедельно. Узнать свой номер очереди можно через электронный сервис на региональной странице сайта СФР в разделе "Гражданам" – "Очередь на санаторно-курортное лечение". Для этого потребуется ввести номер своего СНИЛС (без пробелов и дефисов).

Вопросы можно задать специалистам Отделения СФР по Тюменской области, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный). Региональные операторы ЕКЦ работают с понедельника по четверг - с 8:00 до 17:00, в пятницу - с 8:00 до 16:00.