"Большой Тараскуль" увеличился в два раза

В реабилитационном центре "Большой Тараскуль" откроют новый корпус, с его вводом центр сможет принять в два раза больше гостей, будет расширен спектр медицинских услуг по реабилитации и санаторно-курортному лечению. Впервые в учреждении появится спортивный, танцевальный и концертный залы, сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.

Санаторий находится под Тюменью, сейчас номерной фонд позволяет принять 78 гостей одновременно. С вводом нового корпуса для отдыхающих ямальцев распахнут двери 67 новых номеров на 150 мест.

Душевой зал оснастили водородным бальнеогенератором, который позволит пройти курс противовоспалительного и антиаллергического оздоровления как детям, так и взрослым. Автоматизация процесса в грязелечебнице позволит в два раза увеличить поток пациентов. Одновременно услуги смогут получать до семи человек. В реабилитационном центре созданы комфортные условия для занятий лечебной физкультурой. Здесь появились залы не только для проведения групповых занятий, но и для индивидуальной работы с инструктором. Погружной терапевтический бассейн – еще одна новинка, которой смогут воспользоваться отдыхающие с ограниченными возможностями здоровья. Для детей в новом корпусе созданы две просторные игровые комнаты, учебный класс, мастерские для девочек и мальчиков и комната с автотренажерами, позволяющими изучать на практике правила дорожного движения.

"Все готово для оздоровления и создания комфортных условий санаторно-курортного лечения ямальских детей и их родителей. Конечно, такие нововведения требуют увеличения количества персонала как медицинских, так и технических работников. Предусмотрели это в новом штатном расписании", – рассказал Асо Солиев, первый заместитель директора департамента социальной защиты населения ЯНАО.

В "Большом Тараскуле" раз в год бесплатно могут отдохнуть дети льготных категорий семей Ямала. Путевка оплачивается за счет средств окружного бюджета на детей и одного родителя или сопровождающего в рамках программы "Сотрудничество". В 2023 году в центре бесплатно прошли оздоровление и реабилитацию почти 1,5 тысячи северян.