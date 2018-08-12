В Тюмени проведут конкурс для фотоволонтеров

Конкурс фотоволонтеров стартует в Тюмени. В нем могут принять участие как профессиональные фотографы, так и любители, которые часто делают снимки на мероприятиях без оплаты. Победители станут известны 31 августа.

Задача, которую ставят перед собой организаторы, показать, что фотография - одно из важнейших направлений добровольчества. От фотографов принимаются снимки с любых социально-значимых мероприятий, семейных фестивалей, благотворительных концертов или акций, экологических субботников и других, пишет "Вслух.ру".



Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо загрузить свои фотографии с мероприятия в специальный альбом группы волонтеров "ВКонтакте". От одного автора - не более двух фотографий.В описании под фото нужно оставить короткий рассказ о том, что это было за мероприятие и почему участник пошел на него фотоволонтером, а также оставить контактные данные.



Победителей выберет жюри. Фотографии, набравшие наибольшее количество лайков, получат приз зрительский симпатий. Работы принимаются на конкурс до 27 августа.



Подробности об участии в конкурсе можно узнать у Натальи Котельниковой и Юлии Козачок по телефону 68-41-22.