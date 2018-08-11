День области тюменцев приглашают отметить в Антипино

14:48 11 августа 2018
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pp.userapi.com
| Фото: pp.userapi.com

Тюменская область отметит свой 74-ый день рождения 14 августа. Одной из праздничных площадок станет площадь у ДК "Поиск" в микрорайоне Антипино.

Гостей здесь ждут 14 августа в 17:00. Организаторы обещают порадовать зрителей праздничным концертом, с участием творческих коллективов Дома культуры, викторинами и конкурсами. Кстати, победители и знатоки получат подарки от организаторов, пишут "Аргументы и Факты – Западная Сибирь".

Помимо концертной программы на празднике будет работать "Сладкая фотозона". Любители красочных фото смогут сделать яркие снимки. Без внимания не останутся и самые маленькие гости праздника. Для них будет работать детская зона "Веселый уголок" с сухим бассейном и различными качелями.

Теги: праздник
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