Учебный год в тюменской физико-математической школе начнется на неделю раньше

Ученики тюменской физико-математической школы по традиции начнут учиться на неделю раньше, чем остальные ребята. Специальная образовательная смена ФМШ -"Стартовая школа" для новобранцев-пятиклассников и их старших товарищей пройдет в центре детского отдыха "Ребячья республика" с 27 августа.

Новичков познакомят с распорядком школы, ребята пообщаются с педагогами, а 1 сентября школьников ФМШ ждет очередной сюрприз, тайну которого пока не раскрывают. В День знаний в "Ребячке" пройдет традиционная школьная линейка.

Построение школьников на торжественном открытии начала учебного года пройдет во всех школах региона 1 сентября. Впервые откроет свои двери для учеников Тюмени новая школа № 49 в микрорайоне "Ямальский-2", пишет "Тюменская линия".