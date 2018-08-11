Учебный год в тюменской физико-математической школе начнется на неделю раньше

10:21 11 августа 2018
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om-saratov.ru

Ученики тюменской физико-математической школы по традиции начнут учиться на неделю раньше, чем остальные ребята. Специальная образовательная смена ФМШ -"Стартовая школа" для новобранцев-пятиклассников и их старших товарищей пройдет в центре детского отдыха "Ребячья республика" с 27 августа.

Новичков познакомят с распорядком школы, ребята пообщаются с педагогами, а 1 сентября школьников ФМШ ждет очередной сюрприз, тайну которого пока не раскрывают. В День знаний в "Ребячке" пройдет традиционная школьная линейка.

Построение школьников на торжественном открытии начала учебного года пройдет во всех школах региона 1 сентября. Впервые откроет свои двери для учеников Тюмени новая школа № 49 в микрорайоне "Ямальский-2", пишет "Тюменская линия".

Теги: образование , школьники
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