УСТЭК оштрафовали за перебои с горячей воды в десятке тюменских домов

Арбитражный суд Тюменской области отказал АО "УСТЭК" в признании незаконным штрафа в 5 тысяч рублей за отсутствие горячего водоснабжения в девяти многоквартирных домах 3-го микрорайона в марте 2018 года.

Как было установлено во время проверки прокуратуры, со 2 по 7 марта 2018 года в результате повреждения тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения в многоквартирных домах № 39, 51, 53 по улице Пермякова и №65, 67, 69, 73, 79, 81 по улице Широтной были перебои с горячей водой вплоть до полного отсутствия.

По закону теплоснабжающая организация обязана осуществлять поставку ресурса в объеме, позволяющем управляющей компании поставлять коммунальную услугу гражданам надлежащего качества.

"Допустимая продолжительность перерыва подачи горячей воды: 8 часов суммарно в течение одного месяца, 4 часа единовременно, при аварии на тупиковой магистрали — 24 часа подряд", — напоминают в прокуратуре Тюменской области.

В отношении АО "УСТЭК" было возбуждено административное дело за нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами. По результатам его рассмотрения Государственная жилищная инспекция Тюменской области оштрафовала акционерное общество на 5 тысяч рублей. В свою очередь АО обжаловало решение в Арбитражный суд Тюменской области, который на днях признал его законным.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, небольшая сумма штрафа объясняется размером санкции ст.7.23 КоАП РФ. Для юридических лиц штраф установлен всего в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей.