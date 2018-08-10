С тюменской управляющей компании взыскали долг в 9,5 млн рублей

11:43 10 августа 2018
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Фото: pixabay.com

В Тюмени с одной из крупных управляющих компаний Ленинского административного округа внушительную сумму взыскали судебные приставы.

Управляющая компания обслуживает двенадцать многоэтажных домов ЛАО, претензии к ней предъявила ресурсоснабжающая организация. Сумма, подлежащая взысканию, составляла почти 9,5 млн рублей. 

"Организация-должник не исполнила требования исполнительного документа в срок. Процесс исполнения решения суда ускорил арест офиса организации, банковские счета предприятия также были арестованы, с которых впоследствии и была списана необходимая сумма", — рассказали в пресс-службе УФССП России по Тюменской области.

Теги: долги , управляющие компании
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