С тюменской управляющей компании взыскали долг в 9,5 млн рублей

В Тюмени с одной из крупных управляющих компаний Ленинского административного округа внушительную сумму взыскали судебные приставы.
Управляющая компания обслуживает двенадцать многоэтажных домов ЛАО, претензии к ней предъявила ресурсоснабжающая организация. Сумма, подлежащая взысканию, составляла почти 9,5 млн рублей.
"Организация-должник не исполнила требования исполнительного документа в срок. Процесс исполнения решения суда ускорил арест офиса организации, банковские счета предприятия также были арестованы, с которых впоследствии и была списана необходимая сумма", — рассказали в пресс-службе УФССП России по Тюменской области.
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