Александр Моор поздравил югорчан с Международным днем коренных народов мира

Фото: АЛЕКСЕЙ КОСЕНЧУК

Международный день коренных народов мира исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор проводит в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Здесь вместе с главой региона Натальей Комаровой он посетил народное гулянье "Диалог культур".

"Здесь, на бескрайних просторах, сотни лет передаются из поколения в поколение знания об исконных обычаях и традиционных способов жизни. Вами за эти годы были сохранены традиции и ценности народа и – самое важное – отношение к нашей природе. Именно поэтому югорская земля рождает очень талантливых людей. Мы в нашем большом регионе с уважением относимся ко всем народам. Мы всегда поддерживали и будем поддерживать коренные малочисленные народы, и мы всегда рады видеть на наших областных праздниках югорчан и ямальцев – наших соседей, партнеров, друзей", – отметил Александр Моор, передав Белоярскому району 30 путевок в детские лагеря юга Тюменской области.

В селе Казым, где сегодня проходит праздник, в сентябре 2013 года после масштабной реконструкции открыт Этнографический выставочный зал под открытым небом площадью 75 тыс. кв. метров.

На этой территории представлены "Стойбище охотника", "Оленеводческое стойбище", "Тропа охотника", "Тропа рыбака", площадка с разными видами жилищ народов ханты, большой и малой сценическими площадками.

Александр Моор и Наталья Комарова обошли различные площадки, побывали на мастер-классах, познакомились с традициями народов Югры. Врио губернатора попробовал блюда северной кухни, морошку, северную рыбу и оленину. Александр Моор даже сам испек пирог в национальной печи "киём", пишет "Комсомольская правда – Тюмень".