С начала сезона клещевыми инфекциями заразились больше сотни человек

На начало этой недели в медучреждениях Тюменской области зарегистрировано 14,4 тысяч обращений по поводу присасывания клещей. Наибольшее число — в Тюмени, Ишиме, Тобольске, Заводоуковском, Ялуторовском, Абатском и Вагайском районах.

Все пострадавшие получили экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином. По данным регионального управления Роспотребнадзора, с начало сезона зарегистрировано 55 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 58 случаев заболевания клещевым боррелиозом.

Напомним, что жителям Тюмени, обнаружившим на себе присосавшегося клеща, медицинскую помощь круглосуточно оказывают в приемном отделении Тюменской областной инфекционной клинической больницы (ул. Комсомольская, 54а).

Снятых клещей специалисты рекомендуют исследовать на наличие возбудителей инфекционных болезней в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области и Тюменском НИИ краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора.

Также работает горячая линия управления Роспотребнадзора по Тюменской области по профилактике клещевых инфекций 8-9044-92-92-30.