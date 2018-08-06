В августе Тюменский драмтеатр принимает гастроли

Фото Дмитрия Дубинского, группа "Русский драматический театр им.Н.А.Бестужева" / vk.com

Гастроли Государственного русского драматического театра имени Н.А. Бестужева из Улан-Удэ пройдут на сцене Тюменского большого драматического театра с 15 по 17 августа.

Первым тюменские зрители увидят "Фронтовичку" — спектакль, посвященный 70-летию Победы, лишенный всех штампов и клише, связанных с темой войны на театральных подмостках. Следующей труппа из Бурятии представит постановку "Волки и овцы"по одной из самых известных пьес Александра Островского. Завершатся гастроли спектаклем "Ричард III" по пьесе Шекспира. В пресс-службе ТКТО отмечают, что при покупке билетов на три разных спектакля предоставляется скидка 25%.

Государственный русский драматический театр имени Н.А. Бестужева — первый профессиональный театр Бурятии, он ведет свою историю с 22 декабря 1928 года, когда Московский большой Оргтеатр открыл первый зимний сезон в Верхнеудинске (ныне Улан-Удэ). Большую роль в становлении театра сыграли ссыльные декабристы, ставшие проводниками просвещения и русской культуры. Особенно значителен вклад Николая Бестужева, имя которого носит Русский театр с 1991 года. Сегодня ГРДТ им. Бестужева — это театр с богатой историей, любимый театральной публикой Бурятии, не обделенный вниманием театральных критиков и членов экспертных советов театральных фестивалей.

Гастроли пройдут в рамках межрегиональной программы министерства культуры России "Большие гастроли. Регионы".

Справка. Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" (ТКТО) создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.