Тюменцы познакомятся с бытом северных кочевников на выставке "Открытый Чум"

Этнографическую выставку "Открытый Чум", которая знакомит с традиционны укладом жизни кочевых народов Севера, можно посетить во внутреннем дворе тюменского музейного комплекса в течение августа.

Как рассказали в пресс-службе музейно-просветительского объединения, посетители встретятся с Хозяином Чума, который расскажет о семейно-бытовых, воспитательных традициях, культуре проживания в экстремальных условиях Севера. Встреча с Хозяином сопровождается знакомством с традиционными обрядами и играми народов Севера.

Стоимость входного билета на выставку составляет 100 рублей для взрослых, бесплатно посетить "Открытый Чум" могут школьники, студенты, пенсионеры, предъявив документ. Стомость экскурсионного обслуживания – 350 рублей.

Музейный комплекс им. И.Я. Словцова ждет гостей по адресу: Тюмень, ул. Советская, 63. Справки по телефонам: +7 (3452) 45-35-90, 45-09-93 доб. 115.