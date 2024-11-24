Об истории интересных предметов можно узнать в Ялуторовском музее

Посетители музея "Торговые ряды" в рамках нового выставочного проекта "Из истории одного экспоната", который продолжает тему "Хлеб и масло", смогут увидеть удивительный предмет — ручную маслобойку конца XIX — начала XX века.

По легенде, маслобойка была найдена в развалинах старого дома по улице Заречной в Тюмени и поступила в фонды Ялуторовского музея в 1989 году. Этот экспонат является ценным свидетельством прошлых эпох и традиций в производстве масла.

История маслоделия в Сибири началась в конце XIX века. Известно, что первый маслодельный завод в Сибирском регионе был открыт в 1886 году на Черной речке в Тюменском уезде и принадлежал купеческой семье Алексея и Анны Памфиловых.

На основе стеклянной маслобойки из собрания музея, гости познакомятся с историей маслоделия в Сибири, в том числе и Ялуторовске, узнают о личности и деятельности Александра Николаевича Балакшина, основателя "Союза сибирских маслодельных артелей".

Выставка будет работать до 10 декабря, вход свободный.

По материалам Ялуторовского музейного комплекса.

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