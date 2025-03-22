Специалисты Тобольского музея-заповедника проводят профориентационную работу

Во Дворце Наместника для воспитанников "Дома детства" провели профориентационное мероприятие в рамках программы корпоративного наставничества от Фонда поддержки семьи и детей "Хранители детства". С ребятами встретилась главный специалист по экскурсионному обслуживанию музея-заповедника Яна Абдуллина, которая поделилась с юными участниками программы своими опытом и знаниями о профессии экскурсовода. Она рассказала обо всех тонкостях, сложностях и, конечно, достоинствах этой уникальной профессии.

Гости узнали, как важно уметь передавать информацию, вызывать интерес, создавать особую атмосферу для посетителей и каким увлекательным может быть общение с людьми. После для участников встречи познакомили с новыми выставочными проектами в Музее истории управления Сибирью.

А младших школьников встречали в Губернском музее, где прошла новая игровая программа "По страницам Красной книги".

Школьники смогли поближе познакомиться с особенной книгой, в которую включены списки редких представителей флоры и фауны, находящихся под угрозой вымирания или безвозвратно исчезнувших.

Ребята прошли по музейным залам, посвященным представителям животного мира нашего края, выполнили ряд заданий и узнали о том, как бережно относиться к окружающей нас природе. Все это поможет нам сделать планету уютным домом для всех ее обитателей и сократить тревожный список в Красной книге.

По материалам Тобольского Историко-архитектурного музея-заповедника.