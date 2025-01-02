В ялуторовских музеях проведут праздничные мероприятия

В новогодние и рождественские каникулы в Ялуторовском музейном комплексе пройдут мастер-классы, экскурсии, различные программы.



В Краеведческом музее можно стать участником Новогодней программы "Советский Новый год". Здесь расскажут и покажут, как в 20-м веке готовились к празднику и как его отмечали, какие традиционные блюда украшали новогодний стол и какие развлечения радовали советских людей. Предварительно стоит записаться по телефону +7 (34535) 3-16-58

Игровую программу "Волшебная рукавичка" организует музей "Дом природы". Ребята смогут насладиться зимними чудесами через театрализованные миниатюры с любимыми героями. Вместе с ними участникам предстоит узнать о традициях празднования Нового года и Рождества в старину на Руси и познакомиться с экспозицией музея "Дом природы". Запись по телефону +7 (34535) 3-25-58.

4 января в 11:00 и 15:00 в музее "Торговые ряды" можно поучаствовать в мастер-классе "Легенды мыловара" и изготовить натуральное и ароматное мыло-скраб в форме снежинки.

Там же, 7 января в 11:00 и 15:00 на мастер-классе "Семейный пряник" в уютной атмосфере Чайной музея желающим расскажут о пряничных традициях Сибири и помогут создать свои собственные шедевры - расписать пряники яркой глазурью. Справки по телефону +7 (34535) 3-27-50.

По материалам Ялуторовского музейного комплекса .

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