Культурно-просветительскую работу с детьми проводят в музеях Ялуторовска

На днях в музее "Дом природы" прошла детская игровая программа "Встречаем пернатых друзей", посвященная разнообразию мира птиц Тюменской области. Эта встреча открыла цикл музейных мероприятий в рамках культурно-просветительского проекта "Территория научных знаний".

В экспозициях музея дети познакомились с пернатыми, обитающими в лесах, водоемах и городских пространствах, узнали об особенностях их строения. Научились определять хищных, водоплавающих, насекомоядных птиц по их внешнему виду.

На базе музеев проводятся и музыкальные программы. Например, в партнерстве с Детской школой искусств имени С.И. Мамонтова в доме декабриста Матвея Ивановича Муравьева-Апостола проводятся концерты. В экспозиции, посвященной наследию декабристов, воссоздается атмосфера тех музыкальных вечерах, на которых декабристы приглашали и местных жителей, приобщая их к музыкальному искусству.

По материалам Ялуторовского музейного комплекса.

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