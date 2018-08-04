Юные тюменцы посетили Детский город будущего на День города

Праздник под названием "Детский город будущего" состоялся на Площади Борцов Революции 28 июля в рамках празднования Дня города в Тюмени. Площадка, организованная МАУК "ЦКиТ "Тюмень", представляла собой не море гаджетов и роботов, как можно было подумать, а город детской мечты, в котором ребенок хотел бы прожить всю жизнь.

На площадке были организованы разнообразные интерактивные зоны, на которых могли веселиться не только маленькие гости, но и их родители, рассказали в пресс-службе ЦКиТ "Тюмень".

Чтобы попасть в город своей мечты и рассмотреть все его прелести, необходимо было посетить "Слет очкариков", на котором каждый желающий своими руками мог изготовить волшебные очки. А сфотографировавшись в фото-будке и выложив фотографию в социальных сетях с хэштегом "Слеточкариков", юный гость мог выиграть приз от партнера мероприятия "Оптика72".

На площадке "Лего-таун" ребята могли выстроить свой волшебный, неповторимый город из конструктора лего. В каждой зоне гости могли найти город из Лего, в который можно играть, собирать и разбирать снова и снова. Интерактивное пространство было разделено на зоны: Лего город, железнодорожная станция и Лего поезда, море и корабли, парк развлечений, а также зона сборки с огромным количеством кубиков Lego.

Был здесь представлен и пушистый город. В нем все мягкое: лавочки, газоны, цветы, дома, магазины и киоски… Здесь также можно былопостроить свои дома и скверы вместе с батутным центром "Атмосфера", а после занимательного рабочего процесса строительства вместе с нашими друзьями из компании "Мосигра" попасть в удивительный мир настольных игры в "Игротауне".

Во время летних каникул юные тюменцы не только получают удовольствие от отдыха, но и не забывают заниматься образованием. Так, всех любителей английского языка ждали в этот день на площадке под названием "Любимый английский!". Здесь ребята могли узнать интересные истории о языке, поучаствовать в увлекательных конкурсах и, конечно, получить призы и подарки.

На сцене, вместе с давними партнерами "ЦКиТ "Тюмень"– АО "ПРОДО-Тюменский бройлер" и школой танцев "Дети на паркете", участники могли потанцевать, поучаствовать в увлекательных конкурсах и викторинах, а также получить массу призов и подарков. Детское караоке под открытым небом и мультипликационные фильмы транслировались на экране до самого завершения праздника.

Спортсмены-любители могли принять участие в "Турнире Пломбирных Чемпионов" от компании "Золотой Стандарт". Отдохнуть от состязаний и подзарядиться мороженым можно было в яркой лаунж-зоне.