Прошлогодний картофель тюменцы могут пожертвовать бездомным

Сотрудники тюменского дома милосердия "Богадельня", в котором помогают бездомным и людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, готовы принять в дар для обеспечения постояльцев картофель, в том числе прошлогодний.

"Нам очень нужен картофель, если у кого-то есть прошлогодний, будем очень признательны. Примем в любом количестве. Семья "Богадельни" большая. Будем признательны за помощь", – обратилась к тюменцам руководитель "Богадельни" Галина Пуршуткина.

Также требуются финансы для приобретения стирального порошка, туалетной бумаги и средств для мытья посуды.

Оказывать материальную помощь центру можно и вне зависимости от запросов "Богадельни". Так, например, обитателям дома милосердия всегда необходимы помощь в оформлении документов и одежда.

Денежные средства на приобретение нужных вещей тюменцы могут перечислить на карту Сбербанка (5469 6700 1319 8711), или привезти непосредственно в "Богадельню", предварительно созвонившись с руководителем по номеру 89097375050, сообщает "Вслух.ру".