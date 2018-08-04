В Тюменской области пройдут турниры по гонкам на радиоуправляемых танках

Подростки Тюменской области сразятся в турнирах по гонкам на радиоуправляемых танках "Т-90" в рамках проекта "Стальная гвардия", который реализуют авторы программы "Достойный выбор" совместно с областным советом ветеранов в августе.

Турниры пройдут в Тюмени, а также в нескольких районах региона.

"Мы считаем, что этот проект помимо своей миссии по работе с подростками и военной профориентации, позволит познакомить и объединить общественные организации на местах, которые действительно хотят воспитывать патриотов. По оценкам специалистов, в войсках будет увеличиваться количество техники, управляемой дистанционно. Значит, надо проводить профориентационные проекты уже сейчас", - рассказал руководитель программы "Достойный выбор" Максим Шереметьев.



Активисты уже приобрели для "Стальной гвардии" четыре танка Т-90 и два автомобиля ГАЗ-66. Участвовать смогут подростки 12-16 лет, как мальчики, так и девочки, командами по два человека. Главный приз организаторы пока держат в секрете, но намекают, что он точно будет не хуже поездок в Крым, которые проводились в прошлом году для победителей турнира "Команда ДВ", пишет "Тюменская линия".