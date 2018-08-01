Александр Моор пообщался с заслуженными тоболяками

Фото ИА "Тюменская линия"

Врио губернатора Тюменской области Александр Моор, находясь с рабочим визитом в Тобольске, встретился с ветеранами и заслуженными тоболяками. Глава региона отметил заслуги и перспективы развития города, а также ответил на вопросы и вручил награды.

По словам Александра Моора, главная задача власти - успешная реализация планов и программ по развитию региона и муниципалитетов, в том числе Тобольска.

"Тобольск - удивительный город. Впервые я побывал здесь еще в школьные годы, участвуя в соревнованиях по лыжным гонкам. И с тех пор я не раз приезжал в Тобольск. В последние годы город активно развивается", - отметил врио губернатора.

Александр Моор подчеркнул, что главная отличительная черта Тобольска - богатейшая история. Поэтому важно не только восстанавливать исторические здания, но и формировать в городе благоприятную среду для жизни.

Врио губернатора напомнил, что на Тобольской промышленной площадке компания СИБУР успешно реализует крупнейший в регионе инвестиционный проект. При этом предприятие не только вкладывает значительные средства в развитие производства, но и очень активно участвует в социальном развитии Тобольска, инвестирует в инфраструктурные проекты. Один из примеров - возведение средней школы в 15 микрорайоне.

Отвечая на вопросы ветеранов, Александр Моор рассказал, что проект строительства бассейна в Тобольске уже проходит экспертизу. В сентябре будет проведен конкурс по выбору подрядчика. К концу 2019 года бассейн будет построен.

Врио губернатора рассказал также ветеранам о планах реконструкции и благоустройства подгорной части Тобольска и молодежном проекте по возрождению Аптекарского сада. В городе и регионе продолжится программа переселения людей из аварийного и ветхого жилья, пишет ИА "Тюменская линия".

Александр Моор вручил тобольским ветеранам награды за активное участие в общественной жизни города и региона. Благодарность губернатора Тюменской области объявлена Галине Осиповой и Валентине Петуховой.