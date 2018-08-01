Александр Моор призвал тоболяков обсудить благоустройство Аптекарского сада

Врио губернатора Тюменской области Александр Моор обратился в соцсетях к тоболякам с предложением включиться в обсуждение по развитию Аптекарского сада. Идеи и предложения неравнодушных горожан будут учтены при благоустройстве достопримечательности Тобольска.

Видео с обращением Александра Моора опубликовано в аккаунтах главы региона в социальных сетях Instagram и "ВКонтакте".

"Аптекарский сад - очень старый сад Тобольска, в котором росли и растут лекарственные растения. Он много лет находится в запустении. Я обращаюсь ко всем жителям Тобольска, для которых небезразлично его будущее, для которых интересен Аптекарский сад, выступить со своими идеями. Все предложения будут учтены", - заявил Александр Моор.

Отметим, 31 июля в тобольском мультицентре "Моя территория" молодежь принимала участие в экспертной сессии, где обсудила перспективы Аптекарского сада. Молодые люди выступили со своими идеями по преображению участка, но все они требуют согласования с жителями Тобольска, пишет ИА "Тюменская линия".

"Ждала продуктивную встречу с обсуждением идей и оценкой их жизнеспособности. Но то, что получилось в итоге, превзошло все ожидания. Не просто диалог, а классная и продуктивная генерация. Очень круто, что мы работаем над развитием городской среды вместе, вовлекая каждого, кто готов выражать свое мнение в любом, даже самом пассивном формате. Это по-настоящему для людей. Тобольск прекрасен, а будет еще прекраснее", - высказалась одна из участниц экспертной сессии Мария Штыкова в комментариях под постом Александра Моора.