Моор: прогноз по Ишиму ухудшился, в зону подтопления может попасть около ста домов

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В понедельник, 15 апреля, регион получил уточненный прогноз от Росгидромета, который пересмотрел максимальные уровни воды в сторону увеличения.

"Сегодня мы ожидаем примерно плюс 2 метра к историческим максимумам, которые были в 2017 году. Для нас 2 метра - это много, потому что рельеф в Тюменской области, в районе реки Ишим, достаточно плоский, и каждый сантиметр высоты дает большую площадь затопления. И мы за эти два дня отправили большое количество геодезистов и простеляли все высоты по всем населенным пунктам. И получилось, что количество населенных пунктов, домов, которые попадут в зону подтопления, отличаются от тех цифр, которые я вам ранее докладывал. Поэтому цифры актуальны такие. Подвергнется подтоплению 101 населенный пункт вместо 51, 6 387 домовладений вместо 1 847 и порядка 17,5 тысяч жителей, которые в этих домах проживают, вместо 7 300, о которых я говорил", - доложил Моор президенту Путину.