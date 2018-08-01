В Тюменской области после укусов клещей в больницы обратились более 14 тысяч человек

На начало этой недели в медучреждениях Тюменской области зафиксировано 14183 обращений по поводу укусов клещей, более чем 2,6 тысяч обратившихся — это дети. В регионе наиболее число присасываний регистрируется в Тюмени, Ишиме, Тобольске, а также Заводоуковском, Ялуторовском, Абатском и Вагайском районах. Обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетних значений. С начала сезона клещевым энцефалитом заболел 51 человек, еще у 53 был выявлен клещевой боррелиоз.

Напомним, что жителям Тюмени, обнаружившим на себе присосавшегося клеща, медицинскую помощь круглосуточно оказывают в приемном отделении Тюменской областной инфекционной клинической больницы (ул. Комсомольская, 54а).

Снятых клещей специалисты рекомендуют исследовать на наличие возбудителей инфекционных болезней в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области и Тюменском НИИ краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора.

Также работает горячая линия управления Роспотребнадзора по Тюменской области по профилактике клещевых инфекций 8-9044-92-92-30.