С начала года с тюменских прилавков сняли две тонны фруктов и овощей

В Тюменской области в течение первого полугодия 2018 года специалисты Роспотребнадзора сняли с реализации 2000 кг плодоовощной продукции, в том числе 10 кг черешни и 5 кг клубники.

Как сообщили в управлении, как правило, это происходило из-за того, что на фрукты и овощи у продавцов не было документов, подтверждающих их происхождение, качество и безопасность, а также из-за несоблюдения требований к маркировке.

Добавим, специалистами также исследовано около 500 проб плодоовощной продукции по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и физико-химическим показателям. Шесть проб из более чем двухсот не соответствовали требованиям нормативных документов по содержанию нитратов, по остальным показателям исследованные образцы были в пределах нормы.