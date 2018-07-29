День города в Антипино проходит под звуки барабанов и цыганские песни

Праздновать День города Тюмени в микрорайоне Антипино в этом году будут 28 и 29 июля. Гостей ждет насыщенная концертная программа, в том числе цыганские песни и шоу барабанщиков, пишут "Аргументы и Факты – Западная Сибирь".



На протяжении всего праздника работают разнообразные интерактивные площадки, на которых можно не только развлечься, но и заработать памятные сувениры от организаторов праздника.

"Мы подготовили несколько площадок для гостей разного возраста. Например, "Веселый уголок" - интерактивная площадка для самых маленьких. Малыши смогут провести время в мягком, ярком уголке с сухим бассейном, различными мягкими напольными качелями и самой веселой клоунессой", - рассказали организаторы.

Для любителей красочных фото работает "Летняя фотозона", где каждый желающий может почувствовать себя моряком, в летней морской пучине.

Помимо всего прочего, гости праздника могут проверить свои знания о Тюмени в интеллектуальном поединке и получить памятные призы за правильные ответы. Завершится концертная программа ярким концертным номером и фонтаном из разноцветного конфетти.