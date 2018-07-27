Археологический музей заповедник приглашает тюменцев на праздник в субботу

Археологический музей-заповедник на озере Андреевском подготовил программу празднования Дня города для тех, кто хочет провести выходные на свежем воздухе в живописном месте.

Как рассказали в пресс-службе тюменского музейно-просветительского объединения, в субботний день, 28 июля с 11 часов гостей заповедника ждёт сразу несколько интересных мероприятий. На фотовыставке "Открывая мир археологии" они увидят коллекции фотоматериалов, посвященных археологическим открытиям, а также известным археологам Тюменского края.

На выставке под открытым небом "Как жили наши предки" будут представлены предметы быта наших предков из коллекции этнографии музея, в том числе и предметы со съемок фильма "Тобол", премьера которого ожидается этой осенью.

Желающие смогут принять участие в исторической викторине-лотерее "Познаем наследие предков в предметах старины". Участники познакомятся с бытом и культурой наших предков.

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