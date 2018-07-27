Воспитанницы "Пионера" сняли клип в честь дня рождения Тюмени

Воспитанницы студии эстрадного вокала "Дебют" дворца творчества и спорта "Пионер" сняли музыкальный клип, посвященный Дню города Тюмени. Девочки представляют трио "Смайл", а изюминкой музыкального подарка стала тема дружбы.

Как рассказали в пресс-службе "Пионера", для трио это первый клип, снятый в родном городе. Съемки проходили в жилом квартале "Новин", а также на площади у драмтеатра, Цветном бульваре и даже в автобусе. Во время выступления трио "Смайл" на праздновании Дня города их клип будет транслироваться на большом экране нескольких площадок, среди которых Цветной бульвар и площадь Борцов революции.

В своем клипе воспитанницы ДТиС "Пионер" передают тему добра и дружбы. Сама идея такого посыла пришла в голову одной из мам солисток трио, девочки встречаются все вместе и идут гулять по родному городу, даря улыбки и шарики всем прохожим.

"Во время съемок клипа на нас смотрели прохожие и улыбались. Нам было очень приятно, ведь это значит, что горожанам придется по душе наше выступление и сам клип. Мы надеемся, что наш музыкальный подарок создаст всем праздничное настроение, а тема дружбы надолго останется в сердце горожан", — делятся своими эмоциями солистки трио.

Идея создания трио из ансамбля ДТиС "Пионер" возникла у родителей юных солисток, когда они ездили на очередной фестиваль. Девочки являются лауреатами областных и международных конкурсов. За свою деятельность они побывали на фестивалях в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и других городах.