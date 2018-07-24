"Хор Турецкого" даст в Тюмени концерт под открытым небом

Праздничный концерт от арт-группы "Хор Турецкого" в честь 432-й годовщины со дня образования Тюмени состоится 28 июля. Концерт под открытым небом пройдет на площади 400-летия Тюмени. Начало мероприятия в 18.00, сообщает пресс-служба Тюменского концертно-театрального объединения (ТКТО).

"Хор Турецкого" — российский музыкальный коллектив под руководством народного артиста России Михаила Турецкого. Основа уникальной концепции коллектива — "живые" голоса. Коллектив не имеет репертуарных границ — от мировой классики до рока, от поп-музыки до оперы, от джаза до народных хитов. Артисты исполняют композиции более чем на десяти языках и могут заменить своими голосами оркестр. Десять вокалистов представляют всю палитру мужских певческих голосов.

Напомним, в прошлом году в августе многотысячным караоке на Цветном бульваре завершились праздничные мероприятия в честь 73-й годовщины образования Тюменской области. Вместе со знаменитым хором Турецкого горожане в проекте "Народное караоке" смогли исполнить песни сразу нескольких поколений.

Справка. Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.