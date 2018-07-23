Музейный комплекс подготовил для тюменцев насыщенную программу ко Дню города

Музейный комплекс им. И.Я. Словцова ко Дню города подготовил для тюменцев насыщенную программу.
День города Музейный комплекс им. И.Я. Словцова встречает насыщенной программой "Мое достояние". Тюменцев и гостей города ожидают интересные выставки, творческие мастер-классы, детские интерактивы, театрализованная экскурсия и многое другое.
На выставке "Успех 72" посетители увидят редкие экспонаты, отражающие достижения Тюмени и Тюменской области. На детской интерактивной площадке "Музейляндия" стартует игровая программа "Город детства". Здесь же на мастер-классе "Магия песка" ребят научат рисовать на песке достопримечательности Тюмени.
Фотоквест "Город на 57 параллели" предлагает всем желающим путешествие во времени. С помощью фотокамеры погрузитесь в атмосферу старинного города: сделайте селфи на месте его основания, сравните современную фотографию с оригиналом, измерьте длину Моста Влюбленных необычным способом. Получить задания участники смогут в любом музее (Музей "Городская Дума", музей "Дом Машарова", музей "Усадьба Колокольниковых", Археологический музей-заповедник на оз. Андреевском, Музейный комплекс им. И.Я. Словцова).
В кинозале "Тайны сибирского города" зрители смогут посмотреть фильмы ГТРК "РЕГИОН-ТЮМЕНЬ": "Изначальники Тюмени. Воеводы Сукин и Мясной", "Крепость на Туре" (Свято-Троицкий монастырь), "Завещание Текутьева. По самому щедрому расчету".
В праздничные выходные тюменцы и гости города смогут прокатиться на двухэтажном автобусе. Для них предусмотрены сразу несколько интересных экскурсий. О том, как развивалась Тюмень со времён деревянного острога до крупного областного центра, экскурсанты узнают на обзорной экспресс-экскурсии "Твой город".
Посетить старинные кварталы Тюмени, полюбоваться вечерними огнями набережной и узнать много любопытных историй можно, если побывать на вечерней автобусной экспресс-экскурсии "Ночь. Улица. Фонарь…Автобус".
Во время костюмированной автобусной экскурсии "Тайны Сибирского города" посетителям расскажут о том, где и для чего в городе прокладывали подземные ходы, об известном русском писателе, который учился здесь, о лечении Григория Распутина в тюменской больнице, о "сибирском мавзолее" и многом другом.
Узнать больше информации и подробное расписание можно в группе https://vk.com/tmpo72
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