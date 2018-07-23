Книжная ярмарка развернется на площади Солнца в День города

Фото: группа "Библиотека на Червишевском тракте г.Тюмень" / vk.com

Традиционный "Пикник книг" пройдет в Тюмени на площади Солнца в эту субботу, 28 июля. Главная идея фестиваля в этом году — представить книгу в разных форматах. "КНИГА–4D" — это четыре интерактивные площадки: "Символ", "Звук", "Творчество" и "Слово".

На этот раз фестиваль посвящен 55-летию регионального отделения Союза писателей России. Свое творчество представят тюменские литераторы, лауреаты многочисленных, в том числе международных, премий Сергей Козлов, Виктор Строгальщиков, Анатолий Омельчук, Николай Шамсутдинов, Рафаэль Гольдберг, Леонид Иванов и другие.

На площадке "Слово" откроются фестивальные палатки и презентационные экспозиции издательств, полиграфических компаний и книготорговых организаций. Любители чтения смогут познакомиться с новинками литературы и купить понравившиеся издания. Особым местом станет "Книжная лавка тюменского писателя", в которой можно будет купить книги любимых тюменских авторов.