Лучших авторов регионального конкурса "Книга года" выбрали в Тюмени

Члены жюри и эксперты регионального конкурса подвели итоги "Книги года". Из 86 книг, попавших в лонг-лист, они выбрали 21 лучшее издание. Ещё 3 книги отмечены по итогам народного голосования на сайте Менделеевки – партнёра конкурса. В итоге в шорт-лист вошло 24 работы.

Победителей "Книги года" в 2024 году объявят 8 ноября в 17:00 в Тюменской областной научной библиотеке.

"Книга года" – это конкурс для авторов и издателей, направленный на продвижение региональной литературы. В 2024 году он стартовал 1 июля, за три месяца на него поступило 221 издание от литераторов из Тюмени, Екатеринбурга, Краснодара, Москвы и других городов России. Книги по условиям конкурса опубликованы на территории Тюменской области, включая ХМАО и ЯНАО, либо созданы автором, постоянно проживающим в регионе, либо посвящены Тюменской области и автономным округам.

Проект реализуется при поддержке департамента культуры Тюменской области с использованием средств областного бюджета в рамках регионального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура".