Что почитать в новогодние праздники

Какую литературу выбрать на новогодние каникулы, рассказал известный российский писатель, редактор журнала "Сибирское богатство" Сергей Козолов.

Можно начать как раз с классических новогодних историй, которые собраны в одноименном сборнике, выпущенном в 2023 году издательством "Эксмо". Обычно под новый год такие книги стоят на специальных стендах в уважающих себя книжных магазинах. Чудеса там с первых страниц – "Ночь перед Рождеством" Николая Гоголя, и пронзительная история "Мальчик у Христа на елке" Федора Достоевского. Там же святочные рассказы самого русского писателя Николая Лескова. Но и "более светские" классики там присутствуют: Антон Чехов, Александр Куприн, Александр Грин, Валерий Брюсов и Леонид Андреев.

– Если хочется чего-то посовременнее, то следует открыть сборник современных авторов "Рождественское чудо" издательского дома "Никея". Там очень реальные, очень современные, но очень чудесные истории. О чудесах, которые мы порой не замечаем, которые рядом с каждым из нас, – рассказал писатель.

Для самостоятельного чтения младшим школьникам Сергей Сергеевич предложил бы книгу Светланы Вьюгиной "Сибирский валенок". Книга, кстати, входит в серию "Школьная библиотека". Помните, еще с советских времен знак "ШБ" - это знак качества в детской литературе, - сообщает Тюменская область сегодня.

– Возьмите книгу автора многих фантастических историй (в том числе "Тайны третьей планеты", истории об Алисе Селезневой) – Кира Булычева и откройте для себя этого автора с другой стороны. Не со стороны фантастического будущего, а со стороны нашего прошлого.



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