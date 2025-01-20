В тюменском "Роднике" помогают учиться воспитывать ребенка с аутизмом

Специалисты по работе с детьми с ментальными нарушениями Центра комплексной реабилитации "Родник" (г. Тюмень) приглашают родителей на встречу в Центр "Семья" (ул. Геологоразведчиков, 14а). Она состоится 30 января в 10 часов.

Родителей познакомят с особенностями коррекционного маршрута, расскажут о целесообразности медикаментозной терапии, а также о том, как маме и папе оставаться главным ресурсом для своего ребенка.

Психологи "Родника" - это практикующие специалисты по работе с детьми с инвалидностью и родителями, а также эксперты в области детской психиатрии и логопедии. На встрече можно будет проконсультироваться с педагогами-психологами Данилом Варяевым, ведущим специалистом по социально-психологической реабилитации; Натальей Юрской, перинатальным психологом, кризисным психологом, гипнотерапевтом и логопедом; Еленой Рамазановой, логопедом, телесно-ориентированным терапевтом по методу "Со-творение", руководителем центра логопедии и психологии "Формула развития"; а также с кандидатом медицинских наук, преподавателем кафедры СурГУ Аленой Леоновой - детским психиатром и психотерапевтом и доцентом кафедры общей и социальной психологии ТюмГУ Ольгой Булатовой.

Зарегистрироваться для участия нужно заранее по ссылке , количество мест ограничено.

По материалам ЦКР "Родник" (г. Тюмень).