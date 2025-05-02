Тюменцам посоветовали книги земляков о Великой Отечественной войне

В Тюмени прошла "Библионочь", главной идеей которой стали "Свои герои". Любители книг и литературы разных возрастов принимали участие в исторических экскурсах и квестах, пели песни военных лет, читали стихи, писали фронтовые письма, рисовали боевые листки.

Одной из главных площадок в Тюмени стала областная научная библиотека имени Д.И. Менделеева. Мероприятия здесь начались выступлением творческого коллектива "Казачья крепость", часом памяти "Весточка с фронта" и мастер-классом по изготовлению фронтового письма "Треугольничек заветный". Детям и взрослым предлагалось написать письмо в прошлое, солдату Великой Отечественной войны. Юные тюменцы рассказывали адресату о своих сегодняшних делах, увлечениях, переживаниях и благодарили неизвестного героя за мирное небо над головой.

– На "Библионочь" с каждым годом приходит все больше семей с детьми. Традиционно в лидерах – представители старшего поколения, наши бабушки и дедушки, – рассказала библиотечный специалист Мария Нагибина. На вопрос, близка ли современным детям и подросткам тема Великой Отечественной войны и читают ли они книги про подвиги дедов и прадедов, Мария ответила утвердительно.

По случаю предстоящего 80-летия Победы прилагаем список художественных произведений тюменских писателей о Великой Отечественной войне:

Иван Афанасьев: "Вчера и сегодня", "Чувство Родины", "Своя правда";

Алексей Василишин: "Дорогие мои земляки";

Иван Ермаков: "Богиня в шинели", "Костя-египтянин", "Память", "Сибирский клиент", "Сорок седьмая метка", "Ценный зверь – кирза"; Константин Лагунов "Так было";

Виктор Орлов: "Осколки от войны"; Борис Сюбаев "Рябиновый сок".

Для детей: Раиса Лыкосова "Починок Кукуй"; Майя Фролова "Над Тавдой-рекой"; Мария Юрасова "Улица Марите", - сообщает Тюменская область сегодня.