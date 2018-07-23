Объект, символизирующий развитие Тюмени, установят в центре города

В День города, 28 июля, в Тюмени на территории у Технопарка пройдут соревнования по спидкубингу "Тюмень|Speedcubing-2018". Они будут посвящены открытию нового объекта — трехметрового кубика Рубика с ночной подсветкой. По замечанию МАУ "ТГМЦ", конструкция будет символизировать технологичность, скорость и нарастающую динамику развития Тюмени.

Добавим, что поучаствовать в соревнованиях по спидкубингу могут все желающие.