Объект, символизирующий развитие Тюмени, установят в центре города

В День города, 28 июля, в Тюмени на территории у Технопарка пройдут соревнования по спидкубингу "Тюмень|Speedcubing-2018". Они будут посвящены открытию нового объекта — трехметрового кубика Рубика с ночной подсветкой. По замечанию МАУ "ТГМЦ", конструкция будет символизировать технологичность, скорость и нарастающую динамику развития Тюмени.
Добавим, что поучаствовать в соревнованиях по спидкубингу могут все желающие.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru