Тюменские волонтеры помогут организовать площадки ко Дню города

Организация "Волонтеры Тюмени" объявила набор помощников для работы на праздничных площадка в День города, который состоится 28 июля.

Как сообщает "Вслух.ру", с 10:30 до 20:00 требуются волонтеры на площадку "Экстрим Экспо". Требования простые: парни старше 16 лет, 20 человек. Работать им предстоит на набережной: монтировать пресс-волы, оказывать физическую помощь во время мероприятия, контролировать общественный порядок.

На Цветном бульваре с 11 до 17 часов нужны 14 ребят старше 14 лет. Их просят помочь встречать гостей праздника, приветствовать их, выдавать листовки, воду и отвечать на вопросы.

Чтобы присоединиться к команде волонтеров, нужно заполнить электронную форму (https://goo.gl/forms/t3WzLMckteuG7q183). Через 3-5 дней с вами свяжутся кураторы. Если на выбранную вами площадку набор будет закрыт, вам предложат принять участие в мероприятиях на других площадках.