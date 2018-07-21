Блогеры РДШ расскажут на конкурсе, как проводят лето

13:31 21 июля 2018
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perspekt174.ru

Тюменские школьники могут принять участие в проекте "Каникулы РДШ", организаторами которого выступила общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация "Российское движение школьников". Ребятам предлагаются темы, на которые можно написать или снять блог.

Как сообщает "Мой Портал", формат блога участники выбирают сами. Свою работу нужно будет опубликовать в социальных сетях, а также на сайте Moi-portal.ru, не забыв поставить хэштег #КаникулыРДШ.

В течение лета ребятам предстоит выполнить 30 заданий– они регулярно появляются на странице проекта.

Ознакомиться с условиями конкурса можно на странице проекта "Каникулы РДШ". Сроки проведения конкурса – с 1 июня по 31 августа. По итогам лета мэдиаэксперты проекта выберут имена десяти самых крутых и лучших блогеров, авторы которых будут награждены ценными подарками и призами на осеннем слёте РДШ.

Теги: блогеры , школьники
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