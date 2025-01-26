В ОП РФ блогеры поделились опытом продвижения национальной тематики в современной медиасреде

Всероссийская конференция этноблогеров состоялась на площадке Общественной палаты РФ 20 января.

Организаторами конференции выступили Комиссия ОП РФ по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции, Гильдия межэтнической журналистики и Фонд президентских грантов. Среди этноблогеров - участников конференции оказалось несколько лауреатов Всероссийского конкурса средств массовой информации на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений "СМИротворец" и три выпускника всероссийского наставнического проекта "Школа межэтнической журналистики".

По словам заместителя председателя комиссии ОП РФ Маргариты Лянге, участники конференции — это лучшие этноблогеры России, которые искренне любят культуру своего народа и готовы безвозмездно делиться этим достоянием. В ОП РФ они собрались для того, чтобы обменяться опытом, обсудить успешные практики продвижения национальной культуры в медиасреде.

Открывая заседание, Маргарита Лянге напомнила, что освещение этнической тематики требует особой ответственности, поскольку тема национальной культуры, межнациональных отношений рассматривается недружественными силами зарубежных стран как слабое место России, куда можно бить, чтобы разрушить страну. Появился даже такой дикий термин, как деколонизация России.

"Нашу многонациональную, прекрасную, удивительную страну, которую построили наши предки, пытаются представить как тюрьму народов, которую нужно раздробить на большое количество частей. Эти люди работают на том же поле, что и мы, но с прямо противоположной целью. Поэтому нам очень важно объединиться, помогать друг другу. Вместе мы серьезная сила", — подчеркнула Маргарита Лянге.

Она отметила, что количество просмотров контента, созданного участниками конференции, уже превысило 40 миллионов. Это говорит о том, что тема этнической культуры интересна людям. Вопрос только в правильной подаче материала. Каждый из этноблогеров нашел свой рецепт успеха. Этими рецептами участники конференции охотно делились друг с другом.

Важно помнить, что современный потребитель медиаконтента живет в XXI веке, и, чтобы его увлечь, необходимо использовать те образы, которые будут ему понятны, убеждена представитель Музея славянской культуры из Томска Дарья Скерневская. Она рассказала о том, как современные возможности позволяют донести до аудитории такую подзабытую часть народного наследия, как обряд колядования в рождественский сочельник. В этом году сотрудники музея устроили массовый народный праздник с ряжеными, колядами, трансляция которого прошла в интернете.

"Это была качественная многокамерная трансляция, благодаря которой возможность поучаствовать в празднике получили люди из любого уголка России и не только России. Мы попросили довольно крупные площадки опубликовать ссылку на трансляцию, что, конечно, существенно расширило аудиторию", — пояснила Дарья Скерневская.

Рассказать о национальных традициях подлинно международным языком моды позволяет проект "Мода с акцентом", который реализуют члены узбекской национально-культурной автономии "Алмаз" из Рязани. По словам председателя автономии Зулайхо Кадировой, в рамках проекта не менее 200 дизайнеров и представителей индустрии моды Рязанской области разных национальностей объединили усилия, чтобы создать три коллекции одежды, отражающие взаимообогащение и взаимопроникновение культур многонациональной России.

Сохранением казачьих традиций, которые можно популяризировать в блогах, занимается фонд казачьей культуры "Хоперцы" из Ставрополя. Как рассказала представитель фонда Наталья Гребенькова, его участники реализуют целый ряд проектов. В их числе туристический проект о регионе, увековечение исторической памяти о знаменитых казаках, книгоиздательство.

"В течение семи лет мы собирали казачьи сказки. Итогом проекта стал сборник “Сказки терских казаков”. В него вошли сказки, которые последний раз публиковались более 100 лет назад в дореволюционных изданиях", — сообщила Наталья Гребенькова.

Пробудить интерес к народной культуре у детей и взрослых Калининградской области помогают "Образы героев русских народных сказок в современном искусстве". Такое название получил проект, реализуемый АНО "Социальный Калининград", о котором рассказал представитель организации Константин Бельченко.

"Мы проводим мастер-классы по изготовлению открыток, магнитов, блокнотов на разные темы. Во время мастер-классов мы разговариваем с нашими участниками о сказках, об их значениях. Люди стали приходить семьями. Они общаются, рассказывают истории из жизни. Можно услышать много интересных историй, и в том числе о традициях", — поведал он.

В поисках национального наследия этноблогеры готовы в буквальном смысле объехать всю страну. Участники конференции обсудили итоги шести этноэкспедиций на Камчатку и в Ставрополье, в Марий Эл и Мордовию, в Ивановскую и Самарскую области. Разумеется, такая деятельность требует серьезных расходов, которые далеко не все этноблогеры могут себе позволить. Одной из основных тем для обсуждения на конференции стала монетизация просветительских блогов. В общей сложности, перспективными источниками поступления средств были признаны реклама, донаты и продажа оригинальных сувениров, украшений и иных товаров и услуг на этническую тематику.

Участники конференции согласовали планы дальнейшего взаимодействия. В частности, они договорились продвигать образовательные инициативы, проекты, связанные с национальными костюмами, музыкой, традиционными ремеслами; взаимно поддерживать проекты друг друга, объединяя аудитории; шире использовать возможности краудфандинга; рассмотреть возможность включения этноблогинга в госпрограмму. Этноблогеры решили объединится в подразделение Гильдии межэтнической журналистики.

"Думаю, что после этой конференции у всех ребят точно вырастет количество подписчиков. Они станут сильнее и увереннее в этой сфере, а наше пространство Рунета чуть более светлым и познавательным", — заявила по итогам мероприятия Маргарита Лянге.