Тюменцы могут пройти онлайн-обучение в "ТопБЛОГ"

Всероссийский проект "ТопБЛОГ" президентской платформы "Россия – страна возможностей" открыл возможность получить доступ к базе полезных онлайн-курсов. Начинающие авторы смогут разобраться в мире блогинга, научиться создавать социально значимый контент, в том числе в видеоформате. А популярные блогеры и известные общественные деятели расскажут в программах о том, как стать новым голосом в мире медиа. Курсы доступны на сайте проекта для всех жителей Тюменской области без ограничений по возрасту.

"Проект "ТопБЛОГ" на протяжении пяти лет помогает россиянам в освоении блогинга, обучая созданию социально значимого контента и объединяя активное сообщество единомышленников. Онлайн-курсы, которые сейчас запускает президентская платформа, помогут всем желающим улучшить свои медианавыки", – рассказал генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей", ректор Мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин.

В прошлом году образовательный трек проекта "ТопБЛОГ" прошли около полутысячи жителей Тюменской области.

Весной 2025 года планируется запуск пятого сезона "ТопБЛОГ" – участники смогут получить еще больше возможностей для развития в медиа. Курсы бесплатно доступны на сайте проекта "ТопБЛОГ": желающие могут выбрать к изучению несколько из них, либо пройти теоретический блок полностью.