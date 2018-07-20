Киноновинки недели: "Килиманджара", "Паранормальное" и другие

Кадр из фильма "Килиманджара"

"Афиша Тюмень | КтоКуда72" представляет обзор киноновинок недели. Вера на экраны кинотеатров вышли фантастический фильм "Зои", триллеры "Клуб миллиардеров" и "Офисный беспредел", ужастик "Паранормальное". Парад киноновинок дополнят отечественная комедия "Килиманджара" и немецкая драма "Это чертово сердце".

"Зои"

Чем будут заняты умы ученых будущего? Ответ на этот вопрос попытались дать создатели фильма "Зои". Коул и Зои работают над созданием идеальных искусственных партнеров для романтических встреч. Они призваны скрасить время одиноких людей. Со временем ученые начинают понимать, что не все складывается так, как было запланировано.

"Офисный беспредел"

Иногда полезно опоздать на работу в офис, считают создатели кровавого триллера "Офисный беспредел". Некоторые хозяева фирмы готовы пойти на многое ради тог,о чтобы увеличить работоспособность своих сотрудников. Офисный босс и не предполагал, чем обернется его желание напоить своих подчиненных секретным энергетиком.

"Паранормальное"

Джастин и Аарон будучи детьми состояли в секте Конца света. Они решают сбежать от своих родителей и их единомышленников. Через десять лет, получив видеопослание, они решают навестить сектантов. Вернувшись в родные места, они понимают, что никто из членов секты послание не отправлял, а в этих местах существует что-то необъяснимое, "Паранормальное", чему поклоняются сектанты.

"Килиманджара"

Героиня комедии "Килиманджара" красивая девушка Маруся должна выйти замуж, но в день свадьбы к ней не приезжает жених. Тогда она решает сама отправиться на его поиски в его родной Азербайджан в сопровождении друзей. Никто из них и не предполагал, какие приключения ждут их в пути.

"Клуб миллиардеров"

События фильма "Клуб миллиардеров" разворачиваются в Лос-Анжелесе в восьмидесятые годы. Группа молодых финансистов задумала крупную финансовую аферу. Схема предприятия оказалась не только успешной, но и смертельно опасной для тех, кто решил ее реализовать.

"Это чертово сердце"

О том, что может быть общего у молодого здорового повесы и смертельно больного подростка поведали немецкие кинематографисты в фильме "Это чертово сердце". Ленни – молодой прожигатель жизни, он завсегдатай вечеринок. Все его расходы оплачивает отец. Однажды родителю надоели похождения сына. Он решает познакомить отпрыска с Дэвидом, который страдает врожденным пороком сердца. Эта встреча меняет Ленни. Он начинает серьезнее и ответственнее относиться к своей жизни. Дэвид тоже меняется после встречи с Ленни, у него просыпается интерес к жизни.

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